CO-Pipeline in NRW Pipeline-Gegner protestieren gegen Giftgas-Leitung

An diesem Dienstag, 14. Februar, jährt sich die Planfeststellungsgenehmigung zum 16. Mal. An der Mahnwache an der Krabbenburg in Hilden, direkt hinter dem Südfriedhof an der Trasse der A3, nahmen am Sonntag rund 50 Menschen teil. Mitglieder der Hildener Parteien sowie Verwaltungschef Claus Pommer demonstrierten gemeinsam mit vielen Bürgern die breite Ablehnung gegen die Pipeline.