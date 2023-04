Kohlenmonoxid-Leitung Pipeline-Gegner hoffen auf Vor-Ort-Produktion von CO

Diese Nachricht komme zu einem Zeitpunkt, „wo das Forschungszentrum Jülich die Vorort-Herstellung zum Beispiel im Chempark Uerdingen von CO zur ,Praxisreife‘ entwickelt hat. Dieses Verfahren macht nicht nur den Einsatz von fossilem Erdgas unnötig, sondern soll es sogar schaffen, die CO 2 -Klimalast zu reduzieren. Damit kann diese Anlage sogar mehr als klimaneutral arbeiten“, so Donner. Kohlenmonoxid müsste also nicht mehr über weite Strecken transportiert werden, sondern könnte vor Ort produziert werden. „Also müssen wir nur noch Covestro, Landesregierung, Landtag und das Gericht überzeugen, das Hochrisikoprojekt CO-Giftgas-Pipeline zu beenden oder zumindest auf Eis zu legen“, erklärt Donner.