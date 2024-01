Kultur in Hilden Wenn Träumereien zu Bildern werden

„Träumereien in Farbe“ lautet der Titel einer Ausstellung, die zurzeit in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus an der Mittelstraße 40 in Hilden zu sehen ist. Ungewöhnlich ist das Alter der Künstlerin, die dort zurzeit ihre Werke präsentiert: Pia Görgens ist gerade einmal 16 Jahre alt. Die Hildenerin begann bereits im Alter von sechs Jahren, Kurse der Kinder- und Jugendkunstschule zu besuchen. Dort fiel den Dozenten schnell ihr großes Talent auf. Im Laufe der Zeit reifte die Idee, mit einer eigenen Ausstellung an die Öffentlichkeit zu gehen. Gut möglich, dass ihr das Talent in die Wiege gelegt wurde: „Meine Mutter war selber leidenschaftlich beim Malen dabei und hat mich an das Thema herangeführt und unterstützt“, erzählt Pia Görgens.