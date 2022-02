Hilden : Pfarre St. Jacobus kritisiert Papst Benedikt

Hilden Es geht um den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche: „Wir sind der Ansicht, dass die katholische Kirche mit der Aufarbeitung überfordert ist und dass eine unabhängige Aufarbeitung notwendig ist.“

Die Kirchengemeinde St. Jacobus Hilden (Pastoralteam, Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat) nimmt zum Missbrauchsgutachten München/Freising Stellung. Am 20. Januar 2022 wurde ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising veröffentlicht. Das Gutachten stellt, wie auch die Gutachten im Erzbistum Köln und weitere, ein institutionelles Versagen der katholischen Kirche im Zusammenhang mit der Aufarbeitung dieser Vergehen fest. „Das allein ist schon frustrierend und verlangt nach Analyse und Veränderung.“ Verschärft werde die Situation dadurch, dass in einer darin enthaltenen Stellungnahme des emeritierten Papstes Benedikt versucht werde, „diese Vergehen zu relativeren und die Verantwortung der Kirchenvertreter zu leugnen“. „Diese Versuche sind nicht hinnehmbar. Die Gremien der Kirchengemeinde St. Jacobus, Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, sowie Mitglieder des Pastoralteams widersprechen dieser Sichtweise aufs Schärfste und distanzieren sich davon. Wir unterstützen die Position vieler deutscher Bischöfe (Bätzing, Bode, Dieser, Overbeck und andere) und plädieren für einen empathischen Umgang mit den Opfern sowie ein öffentliches Bekenntnis und Übernahme von persönlicher Verantwortung, anstatt diese mit juristischen Floskeln von sich zu weisen. Wir sind der Ansicht, dass die katholische Kirche mit der Aufarbeitung überfordert ist und dass eine unabhängige Aufarbeitung notwendig ist. Mit Scham denken wir an die vom Missbrauch Betroffenen und wie sie von Vertretern der katholischen Kirche behandelt werden. Jesu Botschaft stellt die Schwachen in den Mittelpunkt und setzt auf Liebe und Nächstenliebe. Diese hoffnungsvolle Botschaft gilt es zu verkündigen und zu leben. Sie muss dem Dunkel der Vertuschung entgegengestellt werden.“