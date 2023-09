Testlauf in Hilden Pfandringe werden zweckentfremdet

Neben Pfandsammlern am alten Markt und an der Gabelung hat die Stadt im Juni solche Vorrichtungen auch im Bereich des Rathaus-Centers an der Mittelstraße angebracht. Die Öffnungen sind auch regelmäßig gefüllt – jedoch nicht mit Pfandflaschen, sondern mit Kaffee-Bechern aus mit Plastik beschichteter Pappe. Die Pfandflaschen wandern weiterhin in den Mülleimer oder werden daneben gestellt. Menschen greifen auf der Suche nach Pfandflaschen immer noch in den Mülleimer. An den beiden anderen Standorten am alten Markt und an der Gabelung werden auch immer wieder Becher in den Pfandsammlern abgestellt. „Fallen den für die Reinigung verantwortlichen Mitarbeitenden des Zentralen Bauhofes Fehlnutzungen auf, werden diese beseitigt“, erklärt Bauhof-Leiter Torsten Rekindt.