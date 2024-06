Termine am 20. Juni frei Persönliche Energieberatung im Hildener Rathaus

Solarstrom passgenau für die eigenen Bedürfnisse produzieren und nutzen? Mit einer Photovoltaik-Anlage oder einem Balkonkraftwerk? Was ist wirtschaftlich und technisch nötig, um die selbsterzeugte Sonnenenergie ins Hausnetz einzuspeisen? Was gibt es bei Planung, Installation und Inbetriebnahme zu beachten? Antworten auf Fragen zu diesen Themenbereichen gibt die Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW in der kostenfreien, persönlichen Rathausberatung in Hilden. Am Donnerstag, 20. Juni, werden von 13 bis 16 Uhr sechs 30-minütige Beratungstermine im Raum 24 des Bürgerhauses vergeben.