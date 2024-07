Unfall auf der Elberfelder Straße Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein 38 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf der Elberfelder Straße in Hilden schwer verletzt worden. Dieser ereignete sich am Dienstag, 30. Juli, gegen 6.45 Uhr. Wie die Polizei berichtet, kollidierte der Mann, der auf seinem Pedelec unterwegs war, mit einem Auto. Sie schildert den Fall wie folgt: Eine Autofahrerin (60) fuhr mit ihrem Opel Astra vom Fahrbahnrand der Elberfelder Straße in den fließenden Verkehr in Richtung Haan ein und wollte nach eigenen Angaben unmittelbar in einer Zufahrt wenden. Hierbei soll sie den Pedelec-Fahrer übersehen haben. Dessen Ausweichmanöver misslang. Der 38-Jährige stürzte gegen einen geparkten Wagen.