Musik trifft auf Kabarett Pawel Popolski tritt in der Stadthalle Hilden auf

Breiter polnischer Akzent und breiter Schnäuzer: Pawel Popolski kommt in die Stadthalle Hilden. Der Musiker gastiert mit seinem Programm „Polka Mania!“ am Mittwoch, 4. Oktober, im Veranstaltungsort am Fritz-Gressard-Platz. Beginn ist um 20 Uhr. Versprochen werden dem Publikum die schönsten Wodka-Lieder der Musikgeschichte. Eine Frau aus dem Publikum dürfte auch an diesem Abend die Gelegenheit bekommen, ihr Gesangstalent an der Seite von Pawel Popolski unter Beweis zu stellen.