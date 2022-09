Überraschung in Hilden : Paukenschlag: Dezernentin verlässt Hilden

Anja Franke ist erst im vergangenen Jahr in Hilden zur Beigeordneten gewählt worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Anja Franke ist am Donnerstagabend in Mülheim an der Ruhr zur Beigeordneten gewählt worden. Parteien und Verwaltung zeigten sich überrascht. Die Hildener Politik hatte Franke erst 2021 für acht Jahre zur Dezernentin ernannt.