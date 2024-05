Wechsel an der Kirchhofstraße Patricia Aillaud übernimmt Leitung der Polizeiwache

Übrigens: In Monheim war Aillaud die erste Frau, die die Leitung der Polizeiwache übernahm. Sie trat diesen Posten für circa ein Jahr an, ehe sie innerhalb der Kreispolizeibehörde Mettmann befördert wurde. Die gleiche Funktion hatte sie zuvor in Heiligenhaus für kurze Zeit inne. Involviert war sie in den vergangenen Jahren unter anderem in Ermittlungen zu Clan-Kriminalität. Seit dem Jahr 2017 verfolgt die Polizei in Nordrhein-Westfalen das Ziel, diese Form der Kriminalität mit einer „Strategie der tausend Nadelstiche“ zu bekämpfen. Laut Berichten in der Rheinischen Post gilt der Kreis Mettmann neben den Großstädten im Ruhrgebiet als Brennpunkt für Clan-Kriminalität. So stand unter anderem im Jahr 2019 der Immigrather Platz in Langenfeld vor diesem Hintergrund im Fokus der Ermittler.