Patricia Aillaud ist die neue Chefin der Polizei in Hilden „Polizisten haben ein Helfersyndrom“

Ihren Dienst in der Itterstadt trat die Erste Polizeihauptkommissarin am 25. März an. Ihre Laufbahn in Uniform begann die Leverkusenerin 1994. Familiär vorbelastet sei sie übrigens nicht gewesen, merkt sie an. „Keiner meiner Verwandten war bei der Polizei.“ Vielleicht war das ihre Motivation: „Die meisten Polizisten haben ein Helfersyndrom.“ Nach der Ausbildung 1997 ging sie zunächst in Erkrath und Umgebung auf Streife, also auch in Hilden. Im Anschluss war sie vier Jahre lang Wachdienstführerin in Langenfeld.