Antrag in Hilden Parteien möchten den Stadtrat verkleinern

Die Hildener CDU hatte am Wahlabend im Jahr 2020 ordentlich zu feiern: 21 von insgesamt 22 Wahlbezirken holten die Christdemokraten direkt, lediglich die damals abgewählte Bürgermeisterin Birgit Alkenings konnte ihren Wahlkreis für die SPD gewinnen (sie trat ihr Mandat allerdings nicht an). Prozentual jedoch hätte die CDU theoretisch nur 15 Sitze erhalten dürfen. Damit die Christdemokraten trotzdem alle gewonnen Mandate in Anspruch nehmen konnte, wurde die Ergebnisse hochgerechnet und sogenannte Ausgleichs- und Überhangmandate für die anderen Parteien geschaffen. Dadurch wuchs der Rat auf 64 Sitze an. Solch ein Riesengremium soll in der Zukunft verhindert werden, fordern SPD und CDU in einem gemeinsamen Antrag, der an diesem Dienstag bei der Ratssitzung in der Stadthalle auf der Tagesordnung steht.