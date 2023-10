Verkehr in Hilden Parkplätze statt Ladezone in Innenstadt

Der Streifen an der Klotzstraße in Richtung Fritz-Gressard-Platz, der zeitweise als Ladezone gilt, wird zu Parkraum. Das hat die Politik entschieden. Sieben Schilder weisen aktuell auf die Regelung hin, dass dort von Montag bis Freitag vormittags und abends sowie am Wochenende geparkt werden darf, jedoch in der restlichen Zeit nicht.