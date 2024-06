Ab August 2 Euro pro Stunde Hildener Politik macht Weg für höhere Parkgebühren frei

In der Sitzung im Bürgerhaus bezog Ralf Peter Beier im Namen seiner Fraktion noch einmal dazu Stellung. Die Bürgeraktion sieht zu viele Fragen unbeantwortet. So ist in der Sitzungsvorlage von einer leitenden Wirkung für alle Verkehrsteilnehmer die Rede, sollten Parkgebühren verteuert werden. Doch gibt es dazu überhaupt valide Daten? Er würde im Nachgang an die Sitzung im Bürgerhaus seine noch offenen Fragen gerne beantwortet wissen, erklärte Beier und schloss mit dem Hinweis: „Unter diesen Bedingungen kann die Bürgeraktion nicht zustimmen.“