In Hilden wurde am vorigen Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 14 Uhr ein grauer Mercedes E220 beschädigt, der in Höhe Richrather Straße 201 vor einem Mehrfamilienhaus geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Unfallverursacher den Mercedes an der vorderen Stoßstange.