Bis zu 2 Euro pro Stunde Parken soll in Hilden teurer werden

Wenig begeistert über diese Nachricht zeigten sich Autofahrer, die am Dienstag ihre Münzen in den Parkautomaten an der Robert-Gies-Straße warfen. „Prost Mahlzeit! Das ist schon sehr hoch und das kann sich bestimmt nicht jeder leisten“, kommentierte Sabine Kuhlemann-Mai die anstehende Gebührenerhöhung. Unmittelbar zuvor hatte sie 3 Euro in den Automaten geschoben. „Und das für zwei Stunden!“ Direkt hinter ihr merkte Paul Filiks an, dass er an der Königsallee in Düsseldorf nicht mehr als 2 Euro die Stunde zahlen würde. Der Langenfelder hält diesen Tarif für gerade noch so vertretbar, auch in Hilden.