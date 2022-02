Hilden : Park-Probleme am VfB-Platz: Politik lehnt Bürgerantrag ab

Hilden Die Fachämter im Rathaus sind ratlos. Und die Stadtverordneten mehr oder weniger auch. Die Verwaltung soll mit dem Verein nach Lösungen suchen.

Oberligist VfB 03 ist das Aushängeschild des Hildener Fußballs. Wegen seines hohen Spielbetriebs kommt es rund um den Sportplatz Hoffeldstraße regelmäßig zu massiven Behinderungen der Anwohner durch wildes Parken. Ein Bürger forderte jetzt in einem Bürgerantrag, die Ausfahrten der Anwohner Bogenstraße/Hoffeldstraße und die Übergänge für behinderte Menschen „kompromisslos“ gegen Falschparker zu sichern. Die Fachämter im Rathaus sind ratlos. Die Politik auch: Sie lehnte den Bürgerantrag einstimmig ab, forderten die Verwaltung jedoch auf, gemeinsam mit dem VfB nach Lösungen zu suchen. „Die verkehrsrechtlichen Möglichkeiten sind ausgeschöpft“, sagte Kevin Buchner (SPD). Er schlug vor, der VfB solle Absperr-Kegel aufstellen wie bei Flohmärkten. Die Grünen regten an, den Einsatz von Verkehrskadetten zu prüfen. „Wir glauben, dass der VfB bereits alles tut, was getan werden kann“, meinte Rudolf Joseph und fragte, ob durch Umwandlung einer Grünfläche nicht zusätzliche Parkplätze geschaffen werden könnten. Bei Heimspielen der 1. Mannschaft könne der VfB doch vielleicht einen Shuttle-Bus zum Stadion einrichten, schlug Ludger Reffgen (Bürgeraktion) vor.

„Ich kann den Ärger der Anwohner nachvollziehen“, sagt VfB-Vorsitzender Maximilian Kulesza: „Die Situation ist verzwickt.“ Kann der VfB nicht häufiger auf die Bezirkssportanlage Bandsbusch ausweichen, wie vom Antragsteller vorgeschlagen? „Das tun wir bereits“, betont Kulesza. Dort gebe es aber nur einen Kunstrasenplatz – so wie an der Hoffeldstraße. Der reiche für den Spielbetrieb des VfB nicht aus. Und der Rasenplatz am Bandsbusch sei die Hälfte des Jahres nicht zu gebrauchen. „Wir haben 25 Mannschaften am Start“, rechnet Kulesza vor: „Tendenz steigend.“ Sein Lösungsvorschlag: eine große, zentrale und wirtschaftlich zu betreibende Sportstätte mit ausreichend Kapazität auch für andere Fußballclubs – finanziert mit dem Bau von Wohnungen auf dem Sportplatz Hoffeldstraße.