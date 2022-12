Sieben Fakten in Hilden Seit zehn Jahren gibt es die Papa-Zeit

1. Entstehung Seit zehn Jahren ist die Papa-Zeit in der Stadtbücherei Hilden viermal im Jahr fester Bestandteil des Programms. Seit zehn Jahren liest Christian Meyn-Schwarze Kindern im Alter von vier und acht Jahren Geschichten vor, im Anschluss wird gebastelt und gespielt. Christian Meyn-Schwarze erinnert sich, dass ihn die Leiterin der Hildener Kinderbücherei, in der er vor 20 Jahren mit den eigenen Töchtern die Vorlesestunden besucht hatte, im Herbst 2012 angesprochen hatte. „Denn ich habe zwei Hobbys: Zum einen sammele ich alle Bücher, in denen es um aktive Vaterschaft geht und stelle daraus in Abständen eine aktuelle Sammlung mit Papa-Büchern zusammen. Und ich spiele seit 1992 mit Kindern und ihren Papas. Was lag also näher, als eine Veranstaltungsform für Väter und ihre Kinder zu überlegen: eine Vorlese- und Erlebniszeit?“, erzählt der Papa-Zeit-Gestalter. „Denn vor allem samstags kamen viele junge Familien zu uns, hielten sich gerne lange auf, kamen ins Gespräch. Zeit war also da. Die Überlegung: Wenn die Mama Einkäufe erledigt, vielleicht mal etwas Zeit für sich genießen kann, können doch die Papas mit ihren Kindern an schönen Aktionen in der Bibliothek teilnehmen“, ergänzt Nadine Reinhold von der Stadtbücherei. Gemeinsam mit der Bibliothekarin Nadine Reinhold habe er dieses Veranstaltungsformat entwickelt, das jetzt das kleine Jubiläum „10 Jahre Papa-Zeit für Hilden“ feiert.