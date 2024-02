Verkehr in Hilden Paketbote nach Unfallflucht schnell ermittelt

Die Polizei meldet zwei weitere Unfallfluchten aus Hilden. So wurde auf einem Parkplatz an der Beethovenstraße ein grauer Audi A3 an der Front beschädigt. Der Halter hatte seinen Wagen dort am Donnerstag, 22. Februar, gegen 16.30 Uhr abgestellt und die Beschädigung am Morgen des folgenden Tages entdeckt. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei in diesem Fall nicht, sehr wohl aber zu einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich am Freitagabend ereignete. Auf der Kreuzung An der Gabelung/Mittelstraße stieß ein Paketbote mit seinem weißen Opel Vivaro beim Rangieren gegen einen geparkten Seat Tarraco. Das Auto wurde an der Front beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Da der Unfall von Zeugen beobachtet worden war, konnte der 19 Jahre alte Verursacher ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht an der Beethovenstraße nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.