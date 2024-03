Neue Aktion in Hilden Ostereiersuche mit Bürgermeister im Stadtpark

Zu einer großen Ostereiersuche im Hildener Stadtpark am Ostermontag laden die Stadt und Bürgermeister Claus Pommer ein. Am 1. April gibt es für alle Kinder bis 6 Jahre versteckte Osternester und Ostereier mit Überraschungen gesucht werden können. Vier Zeiträume stehen zur Verfügung: 11 bis 12.30 Uhr, 12.30 bis 14 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr und 15.30 bis 17 Uhr. „Treffpunkt ist jeweils zum Beginn eines Zeitraums am Büdchen im Stadtpark“, erklärte Stadtsprecherin Lina Schorn. Von hier aus gebe Bürgermeister Claus Pommer den Startschuss.