Hilden : Ortsschild abmontiert und gestohlen

Hilden Der Diebstahl muss zwischen Montag (27. Dezember 2021 ), 5.30 Uhr und Dienstagmorgen geschehen sein. Die Diebe müssen dazu mehrere Halteschellen am Schildermast gelöst haben.

Am Ortseingang der Stadt Hilden, an der Elberfelder Straße (B 228) nur wenige Meter vor der Hausnummer 172, haben Unbekannte das Ortseingangsschild gestohlen, teilt die Polizei mit. Der Diebstahl muss zwischen Montag (27. Dezember), 5.30 Uhr und Dienstagmorgen geschehen sein. Die Diebe müssen dazu mehrere Halteschellen am Schildermast gelöst haben. Sie nahmen alle Schrauben und zwei weitere Halteschellen zusammen mit dem Verkehrszeichen mit. Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zur genauen Tatzeit, zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter und des gestohlenen Verkehrsschildes vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Beamten hoffen jetzt auf mögliche Zeugen. Die Elberfelder Straße ist eine vielbefahrene Bundesstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.