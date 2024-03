Open-Airs in der City So feiert Hilden unter freiem Himmel

Am vergangenen Mittwoch entschied der Rat der Stadt mehrheitlich, dass es in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage geben soll. Diese werden in Wochenenden mit Veranstaltungen eingebettet. Das Weinfest findet vom 3. bis zum 5. Mai statt, ab Samstag kommt das Frühlingsfest hinzu und am Sonntag öffnen dann auch die Geschäfte erstmals in diesem Jahr. Entfallen wird übrigens die Modenschau. Laut Auskunft von Bürgermeister Claus Pommer sei das Interesse der Einzelhändler an einer weiteren Auflage gering gewesen. Am 7. und 8. September folgt der Herbstmarkt. Und wieder öffnen die Läden auch am siebten Tag der Woche. Weitere verkaufsoffene Sonntage gibt es im Rahmen des Bücher- und Trödelmarktes am 26./27. Oktober und am 1. Dezember im Rahmen des Weihnachtsmarktes.