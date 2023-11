Der Abi in Hilden Onlinepetition soll Abenteuerspielplatz retten

Hintergrund ist, dass der Freizeitgemeinschaft die Zuschüsse gestrichen werden, insgesamt 475.000 Euro. Denn der Verein ist der Stadt noch die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 schuldig – und die Politik hätte gerne gewusst, was mit den Fördergeldern passiert ist. Die Auflage für die Zahlung weiterer Zuschüsse war die Vorlage der beiden Abschlüsse. Doch das scheint nicht geklappt zu haben. „Da der ASP fast ausschließlich durch städtische Zuschüsse finanziert wird, können wir als FZG ab dem 1. Januar 2024 den Platz nicht weiter betreiben. Möglicherweise wird die Stadt alle Mitarbeitenden, den Platz mit Inventar, Gelände, Gebäude und Tiere übernehmen“, erklärte FZG-Vorsitzender Michael Krambrock. „Für die verschiedenen Bereiche müssen wir in Kürze entsprechende Verträge mit der Stadt abschließen. Unser Ziel ist, dass der ASP auch in neuer Trägerschaft seinen besonderen Charakter erhält.“ Sollte die Stadt den Abi übernehmen, müsste ein entsprechender Betrag in den neuen Haushalt eingeplant werden. Doch davon war bisher noch nicht die Rede.