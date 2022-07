Hochwasser in Hilden : Online-Seminar thematisiert den Schutz vor Starkregen

Hilden Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen lädt für Freitag, 15. Juli, zu dem kostenlosen Web-Seminar ein. Thema: So können sich Grundstückseigentümer vor den Folgen von Starkregen schützen.

Immer noch sind nicht alle Schäden beseitigt, die das Unwetter von einem Jahr in Hilden hat. Am 14. Juli 2021 setzte der Starkregen viele Keller in Hilden und Haan unter Wasser, die Bäche traten über die Ufer und überfluteten unter anderem Gruiten-Dorf sowie viele Bereiche in Hilden wie die Innenstadt oder die Beethovenstraße.