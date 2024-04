Online-Abstimmung bis 30. April Steht der beste Ladepark der Welt in Hilden?

Wir erfahren unter anderem, dass der Ladepark am Autobahnkreuz Hilden der bisher einzige ist, der von einer Tochtergesellschaft von Bäcker Schüren betrieben wird. Es handelt sich um den mutmaßlich verkehrsreichsten Ladepark in Europa, der über 107 Ladestationen mit unterschiedlichen Kapazitäten verfügt. Das angeschlossene Bistro bietet vom Brötchen bis zur Pizza alles, was der Magen begehrt. Übrigens: Es gab dort sogar schon mal Plätzchen in Form des Tesla-Symbols. Wer sich die Ausgaben für die Verpflegung sparen und dennoch satt werden möchte, pflückt Erdbeeren und Äpfel. Mundraub ist dort ausdrücklich erlaubt.