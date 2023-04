Treffen der Leichtathleten Olympia-Teilnehmer kommen nach Hilden

Kennen Sie noch Ulrike Nasse-Meyfarth und Annegret Richter? Oder Elvira Poßekel, Manfred Kinder, Klaus Ehl? Die Olympiateilnehmer (und teilweise Gewinner) haben sich jetzt in Hilden getroffen. Und so langsam darf man von Tradition sprechen: Seit zehn Jahren kommen ehemalige Leichtathleten aus allen Teilen Deutschlands immer im Frühjahr in Hilden zusammen, um von alten Zeiten zu schwelgen und Kontakte zu pflegen. Es ist laut den Organisatoren durchaus gewollt, dass das abseits von Funktionären und Verbänden geschieht. Seit zehn Jahren finden diese Treffen nun schon in Hilden statt.