Oliver Köchers ist Leiter des Kinderheims in Hilden Mehr Berufung als Beruf

Hilden · Oliver Köchers leitet seit zwei Jahren das Evangelische Kinderheim in Hilden. Was er an seinem Job liebt und wieso der Wechsel zum Einrichtungsleiter so plötzlich kam, hat er im RP-Gespräch erzählt.

10.04.2023, 14:34 Uhr

Oliver Köchers (31) leitet seit zwei Jahren das Evangelische Kinderheim in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Oliver Köchers wusste schon immer, dass er irgendwas mit Menschen machen möchte, denn er kann gut mit Menschen, wie er selbst sagt. Aber dass er als Erzieher arbeiten würde oder irgendwann einmal Leiter eines Kinderheims sein könnte, hätte der 31-Jährige nicht gedacht. Bereut hat er diese Entscheidung bis heute nicht. Im Gegenteil: Er liebt seinen Job.