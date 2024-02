Interview mit Sänger, Moderator und Schauspieler Oli P. „Ich bin gerne in der Schlagerwelt unterwegs“

Oli P. Ich bin jetzt schon relativ lange mit meinen Schlageralben unterwegs. Selbst in den 90er-Jahren habe ich „So bist Du“ von Peter Maffay, „Das erste Mal tat’s noch weh“ von Stefan Waggershausen und noch einige andere Lieder dieser Art gesungen. Das sind am Ende ja auch Schlager – deutschsprachige Musik, bei der die Leute mitsingen können. Und die Schlagerwelt ist so groß, da hast du von Ben Zuckers Reibeisenstimme über Santiano oder volkstümlichere, eher konservativere Bands bis hin zu eher poppigeren Acts wie beispielsweise Stereoact alles mit dabei. Für mich ist das alles Schlager, für mich ist das alles Pop, für mich gehört das alles zusammen. Das macht es ja so schön. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Und ich bin wahnsinnig gerne in der Schlagerwelt unterwegs. Am Ende denke ich aber grundsätzlich nicht in Schubladen. Wenn mir ein Song gefällt, wenn mir eine Melodie oder ein Beat gefällt, dann produziere ich das, ohne zu überlegen, ob das vielleicht zu schlageresk oder zu poppig ist. Ich möchte einfach, dass sich ein Song für mich richtig anfühlt. Das ist das Wichtigste für mich.