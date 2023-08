Brauchtum in Hilden Oktoberfest startet am 1. September auf der Mittelstraße

Oktoberfest feiert man einen Monat vorher: Die Große Hildener Karnevalsgesellschaft (GHK) lädt für 1. September genau dazu ein. Das 32. Fest dieser Art startet am Freitag um 16 Uhr mit dem Fassanstich auf der oberen Mittelstraße in Hilden. Auf der Bühne sorgt B Famous für das Programm, am Samstag folgt DJ Frank. Höhepunkt am Samstag, 2. September, dürfte die Bayernolympiade von 12 bis 15 Uhr sein. Für Sonntag sind Auftritte der Flöhe des Carnevals Comitees Hilden um circa 14 Uhr und der GHK-Tanzgarde gegen 15 Uhr geplant. Eine Stunde später folgt die Trachtenprämierung.