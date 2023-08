Gebrauchte Kinderkleidung in Hilden Sommerschlussverkauf beim Kinderschutzbund

Der Erlös aus dem Kleiderschrank fließe zu 100 Prozent in Projekte des Kinderschutzbundes. Geöffnet ist jeweils Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 11 Uhr und Dienstagnachmittag von 15.30 bis 17 Uhr. Im September bietet der KSB erstmalig ein sogenanntes Late-Night-Shopping an, an dem der offene Kleiderschrank erst spät schließt.