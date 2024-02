Kriminalität in Hilden Wer kennt den mutmaßlichen Einbrecher?

Hilden · Wer kann Hinweise zu einem Mann geben, der im Verdacht steht, im November in ein Haus an der Regerstraße in Hilden eingebrochen zu sein. Die Polizei geht nun mit einem Foto des Verdächtigen an die Öffentlichkeit und erhofft sich Hinweise auf seine Identität.

19.02.2024 , 15:59 Uhr

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am 7. November 2023 in Hilden fahndet die Polizei nun öffentlich nach einem Verdächtigten. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Düsseldorf wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann daher mit einem Foto des mutmaßlichen Einbrechers an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatort war vor mehr als drei Monaten die Regerstraße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der auf dem Foto abgebildete Mann gegen 17.25 Uhr in verdächtiger Art und Weise vor dem Haus aufgehalten und hier mehrfach die Klingel betätigt. Als niemand öffnete, wurde kurz darauf eingebrochen. Anschließend durchsuchte der Täter das Haus nach Wertgegenständen. Entwendet wurden unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von knapp 2000 Euro. Nach diesem Mann fahndet die Polizei nun öffentlich. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann Die Polizei fragt: Wer erkennt den mutmaßlichen Einbrecher auf dem Foto der Überwachungskamera wieder oder kann die Ermittlungen der Kriminalpolizei mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen unterstützen? Hinweise nimmt die Wache in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.

(RP)