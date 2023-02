Gelber Sack und Gelbe Tonne in Hilden RMG – Gelbe Säcke nicht in Tonne packen

Eine parallele Nutzung zweier Systeme führe dazu, dass Verpackungsabfälle zunächst in einem Gelben Sack oder einem anderen Kunststoffsack gesammelt werden, der sodann in der Gelben Tonne entsorgt und die Gelbe Tonne so quasi als „Wertstoffsackgarage“ genutzt wird. Eine derartige Doppelnutzung stehe jedoch im Widerspruch zu dem durch den Umweltgesetzgeber insgesamt verfolgten Ziel der Ressourcenschonung. „Verpackungsabfälle sind daher grundsätzlich lose in die Gelbe Tonne zu geben, um das Behältervolumen optimal zu nutzen. Auch sind lediglich restentleerte Verpackungen über den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne zu entsorgen“, erläutert Wolf.