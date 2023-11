Großes Finale in Hilden Nur noch wenige Karten für Unicef-Gala

Allen voran die Unicef-Gala. Wer noch Karten kaufen möchte, kann sie bei Neanderticket.de bestellen. Sie kosten 40 Euro plus Gebühren. Die finale Unicef-Gala findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, statt. Am Sonntag geht es um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Stadthalle los, am Sonntag um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr).