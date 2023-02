Rosenmontagszug in Hilden Nur ein Platzverweis bei Rosenmontagszug

Am Montag sind in Hilden rund 50 Gruppen beim Rosenmontagszug mitgegangen und mitgefahren. Mehrere Zehntausend Menschen säumten die Straßen, als das närrische Volk rund um Prinzessin Steffi II. und Prinz HP I. durch die Innenstadt zogen. Zwei Jahre hatte der Zug wegen Corona aussetzen müssen. Nach dem Zieleinlauf am Fritz-Gressard-Platz feierten viele Karnevalisten noch im Festzelt auf dem alten Markt weiter.