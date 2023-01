Tiefgaragensanierung in Hilden Ministerin bringt 2,4 Millionen Euro mit

„In der Tat sind 30 Millionen Liter in diese Tiefgarage geflossen. Das sind etwas mehr als 210.000 durchschnittlich große Badewannen“, erklärt die Ministerin. Der Feuerwehreinsatz sei aus Sicht Scharrenbachs in der Stadtgeschichte einmalig gewesen. „Wir hatten in etwa 250 Leute an dem Tag im Einsatz“, erinnert sich Hans-Peter Kremer, Chef der Feuerwehr in Hilden. Die Einsatzkräfte hätten nicht nur Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen gehabt, sondern auch aus anderen Bundesländern. Die größten Wassermassen seien allerdings an der Tiefgarage zusammengekommen. „Wir haben ungefähr 4,5 Tage gebraucht, bis die Lage abgearbeitet war“, erklärt Kremer. Die Tiefgarage habe laut Scharrenbach für den Rest der Stadt wie ein bauliches Rückhaltebecken gewirkt: „Wenn das Wasser nicht in die Tiefgarage gelaufen wäre, wären die Schäden im Stadtgebiet immenser gewesen.“