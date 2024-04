Notfallversorgung in Hilden Krankenhaus bewältigt wahnsinnigen Kraftakt

In Hilden habe seine Mutter eine gute Zeit gehabt, berichtet Berger weiter. Aufgrund von Darmblutungen musste die 86-Jährige jedoch im März ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwischenzeitlich lag sie auf der Intensivstation. Es zeichnete sich schließlich ab, dass sie sterben würde. Andreas Berger blieb vier Tage an ihrer Seite. Was bei ihm tiefen Eindruck hinterließ: „Wir haben in dieser Zeit viel Menschlichkeit erfahren. Man hat sich rund um die Uhr um uns gekümmert und man stand mir bis zur letzten Minute bei.“