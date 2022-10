Gleich mehrere Exemplare leben dort : Nosferatu-Spinnen machen es sich in Gartenhaus gemütlich

Nosferatu-Spinnen machen es sich in Gartenhaus gemütlich

Hilden Für die einen dürfte es ein Horrorhaus oder die authentischsten Halloween-Dekoration weit und breit sein. Für die anderen ist es einfach ein Lebensraum für die achtbeinigen Tiere – in Hilden haben es sich mehrere Nosferatu-Spinnen in einem Gartenhaus gemütlich gemacht. Die Besitzer nehmen es gelassen.

Angst vor Spinnen hat Tim Wendling nicht. Hatte er auch noch nie. Und das ist auch gut so. Denn im Gartenhaus des Hildeners haben sich mehrere Nosferatu-Spinnen häuslich eingerichtet. „Es sind mindestens fünf“, sagt Wendling.

So fühlt sich ein Biss der Nosferatu-Spinne an

Mann aus Hilden gebissen : So fühlt sich ein Biss der Nosferatu-Spinne an

„Die Tiere waren wahrscheinlich auf der Suche nach einem warmen Unterschlupf“, sagt Spinnen-Experte Wolfgang Gettmann. Der promovierte Biologe war lange Zeit Direktor des Düsseldorfer Aquazoos. Er geht nicht davon aus, dass sich hier mehrere Tiere zu einer Gruppe zusammengerottet haben oder dass es sich dabei um eine Familie handelt: „Wenn die Jungtiere aus dem Kokon schlüpfen, verteilen sie sich sehr schnell“, sagt er. Und dabei legen sie auch Strecke zurück. „Die Ballung an diesem einen Fleck würde ich Zufall nennen“, sagt Gettmann. Denn Zoropsis spinimana, so der wissenschaftliche Name der Nosferatu-Spinne, gilt als Einzelgänger.