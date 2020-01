Gastronomie : Diner „Miss Pepper“: Gutachten abwarten

Ein Gutachten fehlt noch, dann wird der Bauantrag für das „Miss Pepper“-Restaurant in der Giesenheide eingereicht. Das hat Udo Granz, Geschäftsführer der Miss-Pepper-Gastro GmbH, nun auf Nachfrage erklärt.

Grund für das neue Gutachten sei die CO-Pipeline, die teilweise durch die Giesenheide verläuft, das ehemalige Wohnwagen-Erkelenz-Grundstück aber nicht schneidet. Die rund 6000 Quadratmeter große Fläche direkt am Anfang des Gewerbegebiets liegt direkt an der Hochdahler Straße und nur wenige hundert Meter vom Autobahnkreuz Hilden entfernt: ein optimaler Standort für die Erlebnisgastronomie. Ein Baustellenschild weist seit rund drei Jahren auf die zukünftige Verwendung hin – und auf einen Baustart, der bereits in der Vergangenheit liegt: 2018/2019. Sobald das Ergebnis des Gutachtens vorliegt, sollen die Planungen kommuniziert werden, erklärte Granz. Bei „Miss Pepper“ handelt es sich um Restaurants, die im amerikanischen Stil der 1950er Jahre eingerichtet sind und Burger, Steaks sowie andere Diner-typische Gerichte anbieten. Dazu will Udo Granz ein auf die Bedürfnisse des Betriebes zugeschnittenes Gebäude neu bauen. Bis zu 300 Sitzplätze soll es haben und bis zu 60 Servicekräfte sollen dort arbeiten. Bei dem Betrieb handelt es sich nicht um eine Fast-Food-Kette, sondern um einen Filialbetrieb (kein Franchising) mit Bedienkonzept. Drei Millionen Euro will Udo Granz in den Neubau investieren. tobi