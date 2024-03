Natur in Hilden Nistkästen repariert und gesäubert

Pünktlich zu Beginn der Brutsaison haben Naturschützer ihre Nistkastenaktion in Hilden abschließen können. Beteiligt waren unter anderem Franz Büttgen und Ramon Kimmel vom Hegering. Gemeinsam mit den beiden kontrollierte und reparierte Markus Jäschke die Nistkästen an den Bäumen auf dem Nordfriedhof. Nebenbei wurde die Belegung dokumentiert. Die Nistkästen waren im vergangenen Jahr aufgrund eines Antrages der CDU durch die Stadt Hilden finanziert worden. Hergestellt wurden sie in Velbert bei der WFB.