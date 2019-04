Hilden : Integrationshelfer verzweifelt gesucht

Hilden Nils ist 18 Jahre alt und möchte wie jeder andere junge Mann leben. Da er unter Muskelschwund leidet, braucht er dafür einen Helfer.

Nils ist auf einen Rollstuhl angewiesen und auf einen Integrationshelfer, damit er sich am schulischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben beteiligen kann. Doch hier tun sich immer wieder Probleme auf, die die ganze Familie von Nils in unregelmäßigen Abständen vor neue Prüfungen stellt – zum Beispiel jetzt. Zum 1. Mai hat sein aktueller Integrationshelfer bei seinem Hildener Trägerverein gekündigt. Ein wichtiger Baustein im Netzwerk der Familie, die sich seit jeher um die besonderen Bedürfnisse von Nils kümmern muss – das bringt einiges durcheinander. „Ich habe bereits 16 E-Mails an verschiedene Träger geschickt, um einen neuen Integrationshelfer zu bekommen“ und nur zwei Rückmeldungen erhalten: eine Absage, einmal habe der Integrationshelfer abgelehnt, erzählt Nils Mutter Alexandra. Stress für die ganze Familie, denn für Nils gehört der Schulbesuch zum eigenständigen Leben dazu. Fehlt die Hilfe, kann er nicht zur Schule gehen. Zuhause braucht er dann allerdings auch Hilfe – heißt wiederum, ein Elternteil muss sich auf der Arbeit krank melden. Sitzt die Mutter an ihrem freien Tag an der Suche nach einer neuen Hilfe für Nils, fällt das Shopping-Erlebnis mit der Tochter flach, die sich dann, wieder einmal, enttäuscht hinten anstellen muss.