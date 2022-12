Aktion von Kindern des Helmholtz-Gymnasium Kinder sammeln 350 Nikolaustüten für die Tafel

Vor ungefähr zwei Wochen haben die Geschwister Antonia (9) und Maximilian Staszewski (11) über den Sinn von Wichtelgeschenken nachgedacht. „Wir haben festgestellt, dass man für fünf Euro nichts Sinnvolles bekommt“, sagt Antonia. Gemeinsam mit ihren Schulklassen am Helmholtz-Gymnasium wollten die beiden deshalb etwas Sinnvolles initiieren: Eine Nikolaustüten-Aktion für die Hildener Tafel. Zusammenbekommen haben sie innerhalb weniger Tage 350 Nikolaustüten. Diese werden im Rahmen der Lebensmittelausgabe bei der Tafel am Nikolaustag, Dienstag, und am Donnerstag für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre verteilt.