Spendenaktion in Hilden Nicht alle Kinder können sich einen Tornister leisten

In Hilden haben im Jahr 2022 durchschnittlich 4957 Personen Leistungen zur sozialen Grundsicherung (Bürgergeld und SDB XII) empfangen. Im Dezember 2022 lebten laut dem Sozialbericht der Stadt Hilden 1255 Kinder und Jugendliche in Haushalten, die auf Leistungen der sozialen Grundsicherung angewiesen sind. Das sind 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Hilden. In dem Bericht der Stadt heißt es aber auch: „Die Zahlen geben nur einen Teil der von Armutslagen von Bürgerinnen und Bürger in Hilden wieder“. Der Grund sei, dass nicht alle Berechtigten auch Leistungen beantragen und „weitere soziale Transferleistungen wie Wohngeld und armutsnahe Lebenslagen noch nicht berücksichtigt worden.“