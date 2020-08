Hilden: Neun Auszubildende starten bei  der Volksbank

Hilden Zum Begrüßungspaket des neuen Arbeitgebers gehört neben dem Namensschild auch ein Satz Alltagsmasken: Die neun neuen Auszubildenden der Volksbank im Bergischen Land sind etwas anders ins Berufsleben gestartet als ihre Vorgänger.

Das Wichtigste aber ist wie immer: „Schön, dass Sie da sind“, begrüßten die Volksbank-Vorstände Andreas Otto und Lutz Uwe Magney ihre jüngsten Kollegen mit einem Lächeln. „Sie bekommen bei uns eine gute Ausbildung und treffen in jeder Abteilung auf Kollegen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten“, sagte Otto. Magney ermunterte die jungen Frauen und Männer, mit Freude in die nächsten zweieinhalb Jahre zu gehen, „dann sind Sie auch erfolgreich“. In einer Einführungswoche bekommen die angehenden Bankkaufleute einen ersten Einblick in die Welt der bergischen Genossenschaftsbank. Danach werden die „Neuen“, die aus Remscheid, Wuppertal, Hilden und Wipperfürth, stammen, jeweils in einer der 23 Filialen eingesetzt. Im Laufe der Ausbildung lernen sie weitere Filialen und interne Abteilungen kennen, haben Berufsschulzeiten und internen Unterricht. In 14 Städten ist die Volksbank im Bergischen Land vor Ort, unter anderem in Hilden und Haan. 2019 wurden die Filialen Schwelm und Velbert an neuen Standorten eröffnet, aktuell wird in Wuppertal-Barmen neu gebaut. Die Volksbank hat 11.454 Eigentümer. Sie bekamen 2019 eine Dividende von sechs Prozent. Für das nächste Jahr sucht die Volksbank im Bergischen neue Auszubildende. Bewerbungen sind bereits möglich. Alle Informationen finden Interessierte unter www.bergische-volksbank.de/ausbildung.