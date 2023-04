Evangelische Kirchengemeinde Hilden Neues Kantoren-Ehepaar stellt sich vor

Bis zur Amtseinführung am Sonntag um 11 Uhr in der Erlöserkirche steht für die beiden Kantoren Maraike und Daniel Richter noch einiges an. „Wir müssen noch viel planen, Noten schreiben und auch den Aufbau planen, welches Instrument sitzt wo und natürlich gibt es auch noch am Samstag eine Generalprobe für die Bach-Kantate und die Gemeindelieder“, erzählt Maraike Richter. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel ist die 36-Jährige im vergangenem Oktober auf Kantorin Dorothee Haverkamp gefolgt, die in den Ruhestand gegangen ist. In einem umfangreichem Auswahlverfahren konnten damals Maraike und Daniel Richter musikalisch und menschlich als Nachfolger überzeugen. „Wir haben bereits in unserer Bewerbung deutlich gemacht, dass wir diese Aufgabe gemeinsam bewältigen möchten und sind froh, dass es geklappt hat“, sagt Daniel Richter. Kantor-Stellen für Musiker, die mit einem A-Examen ihr Studium abgeschlossen haben, gibt es in Deutschland nur wenige.