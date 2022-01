Neueröffnung in Hilden : Neuer Stern der Hildener Gastro-Szene

Hilden Im „Monopol“, Hildens ältestem Hotel, hat das Restaurant intensiù eröffnet. Küchenchef Lukas Jakobi hat zuletzt als Sous Chef im Düsseldorfer Sterne-Restaurant Nagaya gearbeitet. Geöffnet ist nur Mittwoch bis Samstag.

Mit dem am Mittwoch eröffneten intensiù erstrahlt ein neuer Stern am Hildener Gastro-Firmament. Ob das Restaurant an der Poststraße 42, das in das traditionsreiche Monopol, ältestes Hotel in Hilden, integriert ist, einmal mit Sternen einschlägiger Restaurantführer ausgezeichnet wird, wird die Zukunft zeigen.