Weitere Verzögerungen Neuer Zeitplan für Miss Pepper in Hilden

Anfang des Jahres hatte der Chef der Gastronomie-Kette „Miss Pepper“, Udo Granz, erklärt, dass die Baugenehmigungen für das American Diner Kostenpflichtiger Inhalt in der Giesenheide „endlich“ vorliegen – der Baustart sei damit in greifbare Nähe gerückt. Doch bis heute ist nichts auf dem Gelände in dem Gewerbegebiet geschehen. Dabei sollten spätestens jetzt die Bagger anrollen.