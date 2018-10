Hilden: Neuer Lions-Adventskalender 2018 vorgestellt

Hilden Die 4000 Exemplare dienen gleichzeitig als Lose für ein Gewinnspiel, bei dem Preise im Gesamtwert von über 18.000 Euro winken.

In nicht einmal zwei Monaten ist Weihnachten. Höchste Zeit, sich über Adventskalender Gedanken zu machen. Damit es am 1. Dezember nicht wieder heißt: „Wo kriege ich jetzt noch einen her?“ Wer die Wartezeit bis Heiligabend kurzweilig überbrücken will, dazu noch für einen wohltätigen Zweck spenden und sich die Chance auf einen attraktiven Gewinn sichern möchte, ist mit dem neuen Adventskalender des Lions-Clubs Hilden sicherlich gut beraten.

Erhältlich ist der Kalender im Reisebüro DERpart, im Modehaus von Gehlen, in den Arztpraxen Lange, Hesse und Zylla/Gettmann, im HAT fit, in den Seniorenzentren Haus Horst, Stadt Hilden und Curanum, bei Saturn im Itter-Karree, bei Blumen Rack, bei Hair & More und im Knaacks-Büdchen. Der Erlös aus dem Verkauf des Adventskalenders wird – abzüglich der Druckkosten – an verschiedene gemeinnützige Projekte verteilt. In diesem Jahr geht das Geld an das Friedensdorf International in Oberhausen, den Kinderschutzbund Hilden und das Franziskus Hospiz in Hochdahl.