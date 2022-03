Hilden : Neuer Chef für Tiefbau und Grünflächen

Hilden Uwe Schielke hat zum 1. Januar 2022 die Leitung des Tiefbau- und Grünflächenamts übernommen. Sein Vorgänger hatte noch in der Probezeit wieder gekündigt.

Der 50-jährige Ingenieur hat Wasserwirtschaft an der Technischen Universität Dresden und Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Essen studiert. Er arbeitete zunächst in einem privaten Ingenieurbüro und dann 16 Jahre bei der Kommunalagentur NRW in Düsseldorf. Das ist eine Unternehmensberatung speziell für Kommunen und kommunale Unternehmen. Dort hat Schielke viele Einblicke in zahlreiche kommunale Bereiche gewonnen – und quasi die andere Seite des Schreibtisches kennen gelernt. Dann war der Ingenieur zwei Jahre Leiter der Unteren Umweltschutzbehörde in Solingen und zuletzt (Bereichs-)Leiter des Tiefbauamtes in Kaarst.