Schmierereien am Schulzentrum Unbekannte hinterlassen neue Parolen zum Gaza-Krieg

Die Serie mit Anti-Israel-Parolen wegen des Krieges in Gaza setzt sich fort: Als Direktor Rolf-Olaf Geisler am Montag seine Schule betrat, konnte er zwei Botschaften am Haupteingang gar nicht übersehen. „Stop the Genocide“ und „Free Palestine“ hatte ein Unbekannter auf das Mauerwerk des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums geschrieben. Ein dritter Schriftzug in schwarzer Schrift auf einer weißen Wand legt den Verdacht nahe, dass der Urheber am frühen Montagmorgen aktiv wurde. Hier findet sich der Hinweis auf einen israelischen Luftschlag am 27. Mai auf eine Zeltstadt bei Rafah, bei dem, so der Verfasser, mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Bei der dafür verwendeten Rakete habe es sich seinen Erkenntnissen nach um ein Produkt der Firma Rheinmetall gehandelt.