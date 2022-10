Reformationskirche in Hilden : „Neue Musik“ steht bei Konzert im Mittelpunkt

Das Konzert in der Reformationskirche findet nächsten Mittwoch statt. Foto: Tobias Dupke

Hilden Musik des 20. und 21. Jahrhunderts spielen Schülerinnen und Schüler der Musikschule in der Reformationskirche. Das Konzert in der Kammermusikreihe des Kulturamtes beginnt am Mittwoch, 26. Oktober um 18.30 Uhr in dem Gotteshaus am alten Markt, teilte die Stadt jetzt mit.

„Im Rahmen ihrer Instrumental- oder auch Gesangsausbildung lernen Schülerinnen und Schüler der Musikschule verschiedene Stilrichtungen und Epochen kennen“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer. Dabei setzten sie sich auch mit den jeweiligen Spiel-, Sing- und Gestaltungsweisen auseinander und lernen, diese entsprechend umzusetzen.